Le Parquet de l'Union Belge convoque Abdoulaye Seck pour clarifier la situation autour de son exclusion

Le défenseur anversois affirme avoir reçu des insultes racistes de la part de Selim Amallah. Affirmation que réfute le milieu marocain.

Le Parquet de l'Union Belge veut y voir plus clair après la violente altercation qui a eu lieu entre Abdoulaye Seck et Selim Amallah lors de l'opposition entre l'Antwerp et le Standard. Le défenseur de l'Antwerp accuse le Marocain d'avoir eu des paroles racistes. Accusation que réfute le joueur liégeois.

Afin de comprendre la situation, l'Union Belge a décidé de convoquer Seck. Amallah et l'arbitre Lawrence Visser seront également présents en tant que témoins.