L'avocat d'Ivan Leko annonce des poursuites à l'encontre de Dejan Veljkovic

Ivan Leko est l'un des noms cités par Dejan Veljkovic durant l'interview de ce mardi à la VRT. Le Croate serait mêlé à diverses commissions occultes, ce que son avocat dément.

Dejan Veljkovic, l'ancien agent d'Ivan Leko et l'élément central du Footgate, a lancé quelques révélations choc ce mardi sur la VRT. Parmi celles-ci, des détails sur des commissions qu'aurait perçues l'entraîneur croate à l'époque, notamment lors de transferts. "Lorsque Steven De Petter a été transféré de Malines à Saint-Trond en 2016, il a reçu deux fois 6000 euros. Plus tard, il a reçu une commission sur les transferts de Tomecak, Rits et Letica à Bruges", affirme Veljkovic.

Me Van Steenbrugge, l'avocat d'Ivan Leko, s'est immédiatement exprimé pour défendre son client, qui entraîne toujours en Chine, au Shanghai SIPG. "Je m'attendais à une telle interview. Les mensonges se mêlent à la vérité. C'est sans précédent", regrette-t-il sur Radio 1. "La réputation de mon client est ternie à une période idéale pour un coach pour négocier un nouveau contrat. Veljkovic s'attaque à mon client avec des mensonges, mais j'ai assez de preuves pour mettre en doute sa crédibilité".

Affaire à suivre ...