Prevljak a presque tout fait tout seul !

Le Bosnien est sorti de sa boîte pour offrir la qualification à Eupen.

Smail Prevljak est un buteur rare. Le genre de joueur dont on dit "on ne le voit pas mais dès qu'il a le ballon, c'est but". C'est une nouvelle fois ce qu'il s'est un peu passé ce mercredi soir sur la pelouse de Malines.

Alors que le score était de 1-1, le numéro 9 des Pandas a touché son premier ballon dans le rectangle: il a trouvé la lucarne. Dans les dernières secondes, il a su presser au bon moment pour récupérer le ballon des pieds de Vanlerberghe et déposer une nouvelle fois le ballon dans la lucarne de Thoelen qui était avancé.

Quand on a un attaquant de ce type, il doit bien évidemment toujours jouer, même si comme ce mercredi il est inexistant pendant 84 minutes. Au final, il rapporte gros et il est l'homme du match.