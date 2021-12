Iké Ugbo : "J'ai montré que je pouvais gérer le niveau"

En l'absence de Paul Onuachu, blessé, Iké Ugbo a eu une nouvelle chance de se montrer comme le fer de lance de l'attaque de Genk. L'international canadien n'a eu besoin que de quelques minutes pour ouvrir le score.

Iké Ugbo (23) était au bon endroit pour reprendre le centre de Junya Ito et envoyer le ballon au fond des filets. Il s'agissait de son sixième but pour Genk, et "seulement" son troisième en championnat.

"Le but était gratifiant, tout comme cette victoire. Le fait de ne pas avoir eu le ballon en première mi-temps de Bongonda ? Je ne lui en veux pas, j'essaie toujours de rester calme. Mais à l'avenir, il faudra peut-être que je m'affirme un peu plus auprès de mes coéquipiers."

Iké Ugbo a fait un match sur le front de l'attaque, mais les Limbourgeois ont souvent opté pour Junya Ito en profondeur, qui a donné des sueurs froides au KVO avec ses rushs. L'international canadien était satisfait de sa performance après coup. "J'ai montré que je pouvais supporter ce niveau. En même temps, je me rends compte que je peux encore améliorer ma façon de jouer avec mes coéquipiers. En étant plus souvent ensemble sur le terrain, cela se produira automatiquement", conclut Ugbo.