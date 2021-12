Joren Dom dépité après l'humiliation subie : "Une équipe sept fois meilleure que nous"

Les joueurs du Beerschot ont reçu un véritable coup de massue comme peu d'autres en ont connu. Pour Joren Dom, c'était une première de subir une telle défaite.

Joren Dom était dépité à l'issue de la rencontre. "Je ne sais pas quoi dire pour être crédible. Je ne sais pas quoi dire. Nous avons été complètement surclassés par une équipe qui est actuellement sept fois meilleure que nous. Bien sûr, vous voulez que le match se termine le plus vite possible", a déclaré le milieu de terrain. "Qu'est-ce que je peux dire ? C'est 7-0."

Et maintenant ? C'était le coup de grâce ? "Je ne peux parler que pour moi, mais je me battrai jusqu'au coup de sifflet final. Nous devons essayer de revenir avec une nouvelle énergie et du courage. La trêve hivernale va permettre de se vider la tête. Ce n'est pas non plus la fin du monde. La différence avec le barragiste reste de dix points. Mais c'est une lourde humiliation."