Variant Omicron: la Pro League adapte son protocole

La Pro League a pris des décisions pour la reprise du championnat en janvier prochain.

La 21ème journée de championnat est terminée et pas mal de joueurs sont partis en vacances à l'étranger. Afin de contrer le varian Omicron, la Pro League a décidé d'obliger un test PCR a tous les joueurs avant la reprise des entraînements.

De plus, les joueurs devront faire un second test PCR 30 heures avant le début de la 22ème journée de championnat. Enfin, les joueurs ne sont désormais plus obligés de passer des tests PCR chaque semaine, mais uniquement s'ils ont des symptômes... uniquement s'ils ont eu leur troisième dose.

Pour rappel, la rencontre entre Courtrai et l'Antwerp a été reportée à cause de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l'équipe anversoise.