Déjà la fin pour Marc Wilmots à Casablanca?

Il prendrait déjà la porte au Maroc.

D'après la Dernière Heure Les Sports, l'aventure de Marc Wilmots serait terminée du côté du Raja Casablanca. Ils annoncent en effet que la direction s'est réunie le 31 décembre et aurait pris la décision de se séparer de l'ancien sélectionneur des Diables Rouges. La gestion de l'équipe première lui aurait été retirée.

Wilmots était dans la tourmente de sa défaite en finale de la Supercoupe d'Afrique contre Al Ahli. De plus, des tensions existaient entre lui et certains joueurs de l'équipe. Il n'aura été que 5 matches à la tête du Raja: une victoire, 1 nul et 2 défaites.