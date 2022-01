Cyriel Dessers proche de découvrir sa première Coupe d'Afrique ?

D'après plusieurs médias, il y a de fortes chances que Cyriel Dessers soit convoqué dans le groupe du Nigéria pour jouer la Coupe d'Afrique.

Le natif de Tongres, qui a opté pour les Super Eagles, ne figurait pas dans la sélection initiale. Mais vu le refus du club d'Al-Shabab de libérer son buteur Odion Ighalo pour la CAN, Dessers serait en pôle pour remplacer l'ancien joueur de Manchester United.

L'attaquant est prêté cette saison à Feyenoord, où il compte neuf buts en vingt matchs, le plus souvent après sa montée au jeu.

En 2020, Cyriel Dessers avait fait ses débuts avec le Nigeria en jouant 18 minutes contre la Tunisie. Le Nigeria affrontera l'Égypte, le Soudan et la Guinée-Bissau en phase de groupe.

???????? Cyriel Dessers is set to represent Nigeria at AFCON.



He replaces Odion Ighalo, who cannot represent Nigeria due to having a "No AFCON clause" in his contract. pic.twitter.com/yysVdzmySH