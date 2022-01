🎥 Andy Carroll voit 2 bijoux inscrits en 2 minutes... annulés

Reading recevait Fulham pour le compte de la 28e journée de Championship.

Mais la soirée s'est transformée en cauchemard pour les locaux qui ont encaissé sept buts, dont deux de l'ancien Anderlechtois Mitrovic, et un de Neeskens Kebano.

Pourtant, Andy Carroll s'est illustré dans ce naufrage avec deux perles. Deux buts annulés pour hors jeu, malheureusement pour l'ancien international anglais.

Reading est 21e, à trois points de la zone rouge.

Without doubt the BEST disallowed double ever.

How’s ya luck Andy Carroll? pic.twitter.com/zHJ3A9RHts