Courtrai ne demandera pas de report malgré ... 19 cas positifs

Alors que les rencontres de Pro League pourront être reportées si 7 joueurs comptant au moins 30% de temps (ou les deux gardiens de but) sont testés positifs, le KV Courtrai ne compte pas introduire de demande pour le match de ce vendredi.

Courtrai affronte La Gantoise ce vendredi, et ne compte pas demander de report malgré les 19 cas de Covid-19 détectés lors des derniers tests, rapporte Het Laatste Nieuws. Ces 19 cas concernent à la fois le staff et le noyau, mais on ignore l'identité des personnes concernées, le KVK ne souhaitant pas la communiquer "par respect pour leur vie privée".

Il est donc possible que parmi ces 19 personnes ne figurent pas 7 joueurs comptant 30% de temps de jeu cette saison à Courtrai (la règle mise en place par la Pro League pour l'introduction d'une demande de report). Mais on doute que le groupe de Karim Belhocine n'ait pas été solidement impacté par cette explosion de cas, auxquels il faut ajouter rappelons-le l'absence de Faïz Selemani, parti à la CAN ... où il a également manqué le premier match pour cause de test positif.