Wesley Hoedt confiant pour le Clasico et la suite : "Nous pouvons nous battre pour le titre"

Après des débuts hésitants, Wesley Hoedt est devenu le patron de la défense anderlechtoise .

"Pourquoi ne serions-nous pas des prétendants au titre ? "Nous avons eu six excellentes semaines, c'est dommage que la trêve hivernale soit intervenue entre les deux. D'accord, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir et nous sommes à neuf points de l'Union", a confié Wesley Hoedt à Het Laatste Nieuws.

"Pourtant, nous pouvons dire que nous visons le plus haut possible. Il y a beaucoup de qualité dans ce groupe et on remarque qu'il monte en puissance. De plus, nous n'avons pas été surclassés une seule fois au premier tour. Donc oui, cela indique que nous pouvons nous battre pour le titre", a déclaré le Néerlandais.

Hoedt affirme qu'un ticket européen la saison prochaine est un must pour les Mauves. "Un départ me concernant ? Vous savez, j'ai voyagé beauoup et je reste certainement ambitieux. Je suis très heureux avec Anderlecht. Ces soirées européennes me manquent énormément. Ce serait formidable de ramener Anderlecht sur la scène européenne avec Kompany à la tête de l'équipe."