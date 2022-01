Fin de carrière pour Thomas Vermaelen, qui devrait intégrer le staff des Diables !

Surprise ce vendredi : la presse néerlandophone annonce la fin de carrière de Thomas Vermaelen, à 36 ans et alors que le défenseur central est libre de tout contrat.

Thomas Vermaelen (36 ans) a vu son contrat ne pas être prolongé par le Vissel Kobe en décembre dernier et prenait le temps de la réflexion avant d'annoncer où se poursuivrait sa carrière. Un retour en Belgique avait longuement été évoqué, et ce déjà l'été dernier, mais alors qu'on pensait l'ancien d'Arsenal et du FC Barcelone prêt à relever un dernier défi afin de finir en beauté avec le Mondial 2022, surprise : ce vendredi, Het Laatste Nieuws nous annonce que Vermaelen aurait décidé de prendre sa retraite sportive.

Une décision qui ne l'empêchera pas, si tout va bien, de tout de même accompagner les Diables au Qatar : Thomas Vermaelen devrait rejoindre le staff de Roberto Martinez, qui est actuellement déforcé suite au départ de Shaun Maloney pour Hibernian. L'ancien de l'Ajax fait partie des Diables suivant les cours d'entraîneur de l'Union Belge et il en est l'un des élèves les plus assidus et prometteurs ; une carrière de coach lui tend les bras, et si le timing peut surprendre, il peut aussi être considéré comme idéal, Vermaelen n'ayant pas reçu d'offre convenant à ses aspirations sportives, personnelles et financières. Sauf l'offre de l'Union Belge, donc.