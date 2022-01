Le Beerschot retourne OHL et retrouve la victoire

Le Beerschot attendait cette victoire depuis tellement longtemps !

Est-ce que la dernière partie de la saison est lancée pour le Beerschot? C'est possible dans la mesure où les Rats ont enfin relevé la tête et se sont imposés ce samedi contre OHL. Pourtant, c'était mal embarqué pour les Rats qui étaient menés dès le début de la rencontre sur un but de Schrijvers (8', 0-1).

Mais cette fois, pas de raison de s'effondrer pour les locaux. Il y a d'abord une égalisation sur un superbe coup franc de Lemos (24', 1-1) et un retournement de situation sur un deuxième but de la lanterne rouge sur une tête de Deom (38', 2-0).

Après la pause, les hommes de Marc Brys tentent de revenir dans la rencontre mais la défense locale est impeccable devant un Bievauw qui est irréprochable. Dans les dernières secondes, une superbe contre-attaque permet à Holzhauser de servir Van Den Bergh qui tue le suspense de la rencontre de la tête (89', 3-1).

Au classement, le Beerschot a maintenant 12 points et revient à 7 points de Seraing, qui est battu dans le même temps sur la pelouse de STVV.