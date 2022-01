Courtrai lâche du lest, Eupen fait du surplace

Mené au score contre le cours du jeu, le KV Courtrai est revenu dans le rencontre face à l'AS Eupen. Les Kerels perdent cependant deux points importants dans la course au top 8.

Alors que l'AS Eupen compte bien ne plus penser à la course pour le maintien et regarder vers le haut dans cette dernière partie de phase classique, les Pandas, qui avaient mal entamé 2022 avec une défaite contre Gand, commençaient ce déplacement à Courtrai dans les cordes : le KVK prenait les devants, multipliant les occasions. Himmelmann (17e devant Messaoudi), puis la latte (19e) sur un tir de Moreno maintenaient Eupen dans le coup ... et Julien Ngoy en tirait profit, faisant joliment 0-1 à la 23e. Cools passait même tout près du 0-2 dans la foulée.

Le KV, sonné, peinera à réagir, mais passera cependant tout près de l'égalisation via Kadri (40e) ; c'est à la reprise que les Flandriens finiront par se réveiller. Après une tentative de Prevljak, Billel Messaoudi remet les compteurs à égalité (52e, 1-1). Les occasions seront courtraisiennes pour la plupart, via Messaoudi, puis encore Moreno dans le petit filet ; Eupen tiendra bon, jusqu'à un ultime sauvetage d'Himmelmann sur une tête de Heris vers son but (90e+1). Le partage n'arrange pas Courtrai, qui fait du surplace dans le top 8 alors qu'une victoire aurait mis la pression sur la concurrence. Eupen, de son côté, peut s'estimer assez satisfait ...