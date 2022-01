Priske et l'Antwerp continuent d'aller de l'avant: "Normalement, nous aurions dû mener au score..."

Ce vendredi, l'Antwerp s'est impose à Ostende et est deuxième à 7 points de l'Union.

Mais cette rencontre sur la pelouse d'Ostende, qui a vu partir Blessin cette semaine, n'a pas été une partie de plaisir, loin de là. en effet, les Anversois ont dû se battre car il étaient menés en tout début de seconde période.

Pour Priske, le scénario est regrettable mais la victoire est d'autant plus belle: "C'est toujours une rencontre difficile ici", affirme le T1 danois. "C'est une belle équipe, avec de bons joueurs qui sont toujours offensifs. Mais nous avons essayé de jouer notre jeu. Lors des 20 premières minutes, nous l'avons bien fait et nous aurions dû mener au score. Mais quand on ne marque pas ses occasions... et bien c'est compliqué."

Mais la donne va changer dans la dernière demi-heure: "Nous sommes revenus après avoir été menés 1-0. Pour cela, je suis fier de mes joueurs, nous avons montré la bonne mentalité pour l'emporter, et je pense que cette victoire est méritée."

Cette victoire laisse surtout l'Antwerp dans un bon élan avant de recevoir STVV en milieu de semaine.