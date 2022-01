Sébatien Dewaest revit à OHL : "Pourquoi ne pas viser les Playoffs ?"

Marc Brys a récupéré Sébastien Dewaest l'été dernier du noyau B du Racing Genk, où le défenseur de 30 ans n'avait aucun avenir. À Louvain, le robuste défenseur s'est rapidement transformé en une certitude au cœur de la défense.

OHL n'a pas joué contre le KV Malines la semaine dernière. Ce week-end, ils rencontrent le dernier du classement, le Beerschot. "J'ai vu un groupe qui est très concentré et qui veut continuer sur la lancée d'avant le Nouvel An", a déclaré Sébastien Dewaest à Het Nieuwsblad. "Ces victoires contre Charleroi et le Standard ont fait bouger les choses. Pourquoi ne pas viser les Playoffs ?"

Sébastien Dewaest a manqué deux matchs cette saison en raison d'une suspension, mais sinon il est l'un des premiers noms que Marc Brys met sur la feuille de match. "Je me sens bien. Je joue à un niveau décent et constant depuis quelques mois maintenant. Je ne suis pas quelqu'un qui fait un grand match et qui coule une semaine plus tard."

L'agent de Sébastien Dewaest, Mogi Bayat, est dans l'œil du cyclone depuis quelque temps. Dewaest ne peut pas dire un mauvais mot de Bayat, l'un des personnages clés de l'opération Mains propres. "Il a toujours été correct avec moi, depuis presque dix ans maintenant. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Les nouvelles récentes ne changent rien à notre bonne relation. C'est à la justice de juger s'il a fait quelque chose de mal", conclut le défenseur central.