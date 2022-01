Felice Mazzu: "Bruges voudra prouver qu'ils sont les meilleurs"

Après s'être imposé dans les derniers instants face à Genk, l'Union affrontera le Club de Bruges demain soir, avant d'accueillir Anderlecht et de se déplacer à l'Antwerp. "Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés" commente Mazzu.

Dans une rencontre qui s'annonce palpitante, l'Union Saint-Gilloise se déplacera au Club de Bruges demain soir. Il s'agit de la deuxième rencontre du "quatuor de la mort" des Unionistes, qui recevront Anderlecht avant de se déplacer à l'Antwerp. "En termes de maturité et d'ambition, c'est le plus gros défi auquel nous ayons été confronté. Il reste 11 matchs avant les Play-Offs. Nous rêvons de finir dans le top 4, mais ce n'est pas un must. Nous serions cependant déçus de ne pas finir dans les huit premières places. Nous avons, certes, une avance de neuf points. Mais ce n'est vraiment pas tant que ça. Tout peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre."

L'Union se déplacera donc au Club de Bruges demain soir. Pas de doute pour Felice Mazzu, ce sont bien les Blauw&Zwart qui sont favoris de la rencontre. "Bruges voudra prouver qu'ils sont les meilleurs. Nous allons faire tout ce qui est possible pour ramener quelque chose de ce déplacement. Mais tout le monde doit se rendre compte que nous pensons également que ce sont les meilleurs. En termes d'infrastructures, de ressources et de profondeur du noyau, il n'y a pas photo."

Les Unionistes s'attendent donc à une rencontre très compliquée au Jan Breydel demain soir. L'entraineur des actuels leaders du championnat a tout de même tenu à souligner en conférence de presse que la pression résidait bel et bien sur les épaules du champion en titre.