Hein Vanhaezebrouck évoque le mercato et son noyau: "Nous essayons de résoudre ce problème"

Gand a eu une période de transfert calme jusqu'à présent. Il y a des départs et des arrivées. Le plus important pour Hein Vanhaezebrouck est que le déséquilibre du noyau soit résolu.

Hein Vanhaezebrouck n'est pas inquiet. "Je ne suis jamais inquiet. En fait, je suis très calme. Je laisse les choses venir à moi. Les gars qui partent, ok, les gars qui viennent, aussi ok. Tu ne peux rien changer. Nous verrons après le 31 janvier quelle est la situation, et avec ces gars-là, nous aurons les objectifs que nous nous sommes fixés", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad.

Néanmoins, le coach des Buffalos souhaite que le noyau soit équilibré. " La situation est ce qu'elle est, quelles sont les options et qu'est-ce qu'il y a en retour ? Nous avons un noyau important mais à certains postes, il vaut mieux que personne ne parte, sinon il faut faire venir quelqu'un. Nous essayons de faire une analyse correcte. J'ai dit plus tôt que nous avions un déséquilibre dans le noyau. Nous essayons de résoudre ce problème."