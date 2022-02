Christian Eriksen bientôt "fit" pour jouer avec Brentford ?

Alors qu'il vient d'annoncer son retour en Premier League, le Danois pourrait bien à nouveau fouler les pelouses anglaises très prochainement...

C'est la belle histoire de cette fin de mercato : Christian Eriksen, qui n'a plus joué depuis son accident cardiaque à l'Euro l'été dernier, rebondit en Premier League et s'engage avec les Bees de Brentford. Le Danois, qui arrivera la semaine prochaine en Angleterre, ne pourra pas jouer ni ce samedi ni mercredi prochain. Par contre, il serait tout à fait probable qu'il soit repris pour la rencontre contre Crystal Palace, le week-end d'après. C'est en effet ce que relate l'Evening Standard, qui a également relayé les déclarations du coach de Brentford, Thomas Frank, à ce propos.

"Nous avons saisi une occasion extraordinaire de faire venir un joueur de classe mondiale à Brentford. Il ne s'est plus entraîné avec une équipe depuis 7 mois mais a beaucoup travaillé seul de son côté. Il est en forme, mais nous devrons le rendre apte à participer aux matchs et je suis impatient de le voir travailler avec les joueurs et le personnel pour revenir à son plus haut niveau", a déclaré le coach danois, qui a prolongé il y a peu avec les Bees.