Ruud Vormer renaît sous les ordres d'Alfred Schreuder : "C'est agréable de rejouer et d'être à nouveau important"

Avec trois points en poche, les Brugeois avaient le sourire à Courtrai.

Ruud Vormer revit depuis l'arrivée d'Alfred Schreuder et a retrouvé les joies de la titularisation : "Finalement, je suis à nouveau un peu moi-même. C'est agréable de rejouer et d'être à nouveau important", confiait le Néerlandais à Het Laatste Nieuws.

"C'est vrai que je joue un peu plus bas maintenant, mais j'aime ça. Je reçois le ballon plus souvent et je n'ai plus besoin de tout le temps courir dans les coins pour être important. Même si je dois admettre que c'était une surprise que l'entraîneur me mette dans cette position. Je préfère maintenant jouer en 6, mais j'apprécie toujours de jouer en 8 également", ponctue le médian.

Un programme chargé attend les Blauw & Zwart avec une double confrontation face à La Gantoise, en JPL mais surtout pour une place en finale de la Coupe : "La dernière fois nous avions pris une raclée là-bas mais cette fois nous serons prêts", conclut le médian Brugeois.