L'Om a loupé ses premières minutes et Sampaoli sait pourquoi

Après 11 minutes, Angers menait 0-2 au Vélodrome.

Vainqueur de son match de Ligue 1 contre Angers (5-2) vendredi, l’Olympique de Marseille s’est fait peur. A peine 11 minutes de jeu et les Marseillais étaient déjà menés de deux buts. Une entame liée à un manque de maîtrise selon l’entraîneur phocéen Jorge Sampaoli, qui souligne également l’adaptation de ses recrues.

"Toute l'équipe a été surprise lors des 15 premières minutes. Ne pas pouvoir défendre avec le ballon a généré de la difficulté. Quand on ne contrôle pas le jeu, on a ce genre de difficultés, a analysé l’Argentin. Kolasinac et Bakambu sont arrivés il y a peu et après une longue inactivité. On est obligés de faire des rotations, donc de les faire jouer sans qu'ils connaissent à 100% l'équipe et le système. Sur les 15 premières minutes, on a ressemblé à l'équipe du mois d'août. Par moments, on a été très déséquilibrés."

Le point positif, c’est que l’OM a aussi retrouvé l’enthousiasme qui lui manquait tant au Vélodrome.