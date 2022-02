Johan Boskamp calme les polémiques à Anderlecht : "Il se passe toujours quelque chose dans un vestiaire"

Le Sporting affronte Eupen ce dimanche.

Le ton était monté entre Wesley Hoedt et Lior Refaelov à la mi-temps de la rencontre entre l'Union et Anderlecht.

Toutefois, ce type d'incident est chose courante comme l'explique l'ancien coach Johan Boskamp qui a commenté l'actualité des Mauves.

Pour lui, il n'y a ici pas lieu de continuer à polémiquer : "Il ne faut pas croire que tout le monde est tout le temps gentil et calme. Il se passe toujours quelque chose dans un vestiaire. Des accrochages comme celui entre Refaelov et Hoedt arrivent souvent, et parfois pire encore. Je ne suis donc pas inquiet à ce sujet", explique le Néerlandais dans les colonnes d'Het Belang van Limburg.

L'ancien coach du Sporting a également fait part de son avis sur la sortie de Benito Raman dans la presse : "Cela devient une histoire récurrente avec Benito. Au lieu de se plaindre dans les médias, il aurait dû aller directement voir Kompany pour lui demander ce qui se passait. C'est là qu'on voit la maturité. Pour les médias, c'est évidemment du pain béni. Mais Raman n'est jamais avare d'efforts c'est quelque chose que l'ont voit dès qu'il monte au jeu. De plus, il a déjà joué de bons matchs pour Anderlecht, il a marqué ses buts, il a des qualités avec sa vitesse et sa profondeur. Il doit le montrer sur une plus longue période", ponctue Boskamp.