L'homme du match: Tissoudali, sa technique et son grand coeur

Le Marocain a été le détonateur de son équipe au Jan Breydel.

Absent durant quelques matches pour cause de CAN, Tissoudali est de retour en Belgique et cela se voit. Ce dimanche, il a bien profité des largesses défensives du Club de Bruges. En plus, il a participé à l'ouverture du score puisque c'est lui qui sert parfaitement Hjuslager pour l'ouverture du score.

Mais en plus de cela, il aura été présent durant toute la rencontre. Avec sa vitesse, sa faculté de dribble, sa façon de conserver le cuir et de porter systématiquement le danger, il a fait peur à toute la défense de Bruges durant tout le match. En seconde période, il a été récompénsé de sa bonne rencontre avec un but. Pour cela, il est notre homme du match