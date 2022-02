Clap 100e pour Yari Verschaeren : "Je lui souhaite de me dépasser"

Yari Verschaeren va déjà disputer son 100e match pour le RSCA ce samedi contre Zulte Waregem. Un sacré cap pour "The Kid", qui se rapproche du total de son entraîneur.

Il y a de quoi prendre un coup de vieux : ce samedi au Gaverbeek, sauf imprévu, Yari Verschaeren disputera déjà son 100e match pour le RSC Anderlecht, à 20 ans à peine. Ce cap, il le passera en étant redevenu un joueur important pour le club, après une période un peu plus compliquée. "C'est allé très vite pour lui, il était déjà lancé avant mon arrivée au club. Puis, il a connu un coup de moins bien, notamment à cause de ses blessures. Mais quand vous faites le plan de carrière d'un jeune talent comme ça, vous devez prendre cela en compte", souligne Vincent Kompany en conférence de presse ce vendredi.

Victime d'une grave blessure à la cheville en décembre 2020, Verschaeren avait en effet mis un certain temps à revenir, lui qui avait déjà souffert d'une déchirure des ligaments début 2020. Petit à petit, il a retrouvé ce qui est le plus important pour son coach : la régularité. "Ce qu'il faut souligner, c'est que Yari est désormais capable de prester à un bon niveau sans forcer. C'est le plus difficile à faire quand on passe du statut de jeune talent à celui de joueur confirmé", estime Kompany. "C'est grâce à cela qu'il pourra réaliser une belle carrière, j'en suis certain".

La dépendance aux jeunes

Il faut dire que les attentes autour de Verschaeren étaient élevées compte tenu de la situation du RSCA. "Contrairement à mon époque, Anderlecht est aujourd'hui dépendant des prestations de ses jeunes", explique Kompany. "Quand j'avais 17 ans, le club ne pouvait que retirer du positif de mes rencontres, car même si je me trouais, il y avait assez de talent autour pour compenser. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous le permettre. Il ne faut pas freiner les joueurs qui sont prêts, mais il faut bien gérer le timing avant d'en faire des pièces majeures".

Vincent Kompany, lui, compte 121 apparitions sous le maillot d'Anderlecht. Yari Verschaeren se rapproche donc inexorablement. "J'ai eu tant de blessures dans ma carrière que les records en termes de nombre de rencontres jouées, j'ai vite su que ça n'allait pas être pour moi", rigole le coach du RSCA. "Je lui souhaite de me dépasser".

Yari Verschaeren en chiffres pour le RSC Anderlecht

Rencontres disputées : 99 (17 buts, 16 assists)

Premier match : 25 novembre 2018 vs Saint-Trond (78 minutes, défaite 4-2)

Premier but : 27 janvier 2019 vs Eupen

Meilleur total (toutes compétitions confondues) : 2020-2021, 23 matchs, 6 buts, 4 assists