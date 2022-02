Rob Schoofs aux anges après son 150ème match avec le KV Malines : "Je ne marque que des buts de classe mondiale"

Rob Schoofs a marqué un but de classe mondiale samedi soir : les gens viennent au stade pour des moments comme celui-là. Lorsque quelque chose de spécial se produit sur un terrain de football, on peut souvent le voir sur les visages des personnes présentes dans les tribunes.

"Je n'ai marqué que deux fois cette saison, mais ce sont deux buts qui doivent être vus. J'avais l'espace et j'ai tenté le coup. On en rêve, on ne peut pas le prévoir. Il y a aussi un peu de chance. Ça ne rentrera pas mieux que ça. C'est une belle victoire avec de beaux buts : une belle soirée", a lâché Rob Schoofs pleinement satisfait.

150ème match pour Malines

Il s'agissait de son 150ème match pour le KV Malines. "Pouvoir jouer cent cinquante matchs pour le même club, c'est une belle étape. Ce but est la cerise sur le gâteau. J'en suis heureux, ainsi que de mon 150e match. C'est une grande réussite. J'ai vécu beaucoup de choses ici. J'espère que nous pourrons faire de belles choses à l'avenir également."

© photonews

Se souviendra-t-il davantage de ce but que de son lob contre Mignolet ? "Maintenant c'est 3-0, contre Bruges c'était le but de la victoire. Ce sont des circonstances différentes. Contre le Club, c'était le but des trois points, maintenant c'est notre troisième but. Je préférerai donc celui contre Bruges. Celui de ce soir est l'un des plus beaux buts de ma carrière."

Améliorer les statistiques

Schoofs a également fourni la passe décisive lors de la victoire 2-0 contre le KVO. "Je suis heureux de pouvoir améliorer mes statistiques. Avec Storm absent, c'était aux autres de prendre son rôle et de le répartir un peu."

Cela aurait pu être encore mieux car avant la mi-temps, Schoofs a effectivement failli marquer de la tête, mais le ballon a touché la barre. "C'était une bonne passe de Jordi Vanlerberghe. Je voulais dévier le ballon au-dessus du gardien, mais j'étais mal placé. Viser le coin éloigné aurait été mieux. Mais il n'y a pas lieu d'ergoter. Je ne marque que des buts de classe mondiale", a conclu Schoofs en riant.