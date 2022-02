Luka Elsner répond à Jackson Muleka et Joao Klauss : "Ils ont pourtant reçu des opportunités"

L'attaquant a été prêté sans option d'achat à Kasimpasa lors de ce mercato hivernal. Pour son premier match avec le club turc, le Congolais a distillé un assistant avant de marquer un but le week-end dernier.

Jackson Muleka est sorti du silence cette semaine et a livré ses vérités concernant son départ du Standard cet hiver. L’attaquant estime que la direction liégeoise lui a manqué de respect et qu'elle l'a poussé à quitter le club cet hiver. Joao Klauss s'est également exprimé concernant les Rouches et le manque de confiance qui lui a été accordé.

Luka Elsner a tenu à répondre aux sorties de ses deux anciens attaquants. "J'aimerais bien revenir sur les déclarations publiées dans les médias concernant Jackson et Joao. Ce sont des personnes que j'apprécie beaucoup, mais certains propos m'ont dérangé comme le fait que j'aurais menti en disant que Jackson voulait partir ou que je ne les utilisais pas, ne leur faisais pas confiance et les mettais de côté", a expliqué le coach des Rouches.

"Il faut être un minimum objectif et voir leur nombre de titularisations, et ce qu'ils ont réussi à en faire. Effectivement, nous pouvons prendre sur nous car notre animation offensive n'était pas fantastique. Mais Jackson a été six fois titulaire en championnat depuis que je suis là, idem pour Joao. Ces deux joueurs ont reçu des opportunités. Je suis un peu déçu de ces sorties... Jackson m'avait parlé le soir avant de partir en demandant un coup de main pour qu'il puisse rejoindre son nouveau club. C'est pour moi une incompréhension", a conclu Luka Elsner.