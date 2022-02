📷 Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : Bas Dost de retour à l'entraînement

Bas Dost revit depuis l'arrivée d'Alfred Schreuder. En quatre matchs, il a inscrit quatre buts. Contre La Gantoise, le Néerlandais a été remplacé à la mi-temps. Dost a fait son retour à l'entraînement et pourrait ainsi affronter Eupen dimanche.

Buchanan n'était pas encore de la partie après son test positif au Covid-19.

