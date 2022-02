Le PAOK, un adversaire dont La Gantoise doit se méfier

Les Gantois n'ont pas hérité du tirage le plus facile en huitièmes de finale de Conference League.

Tête de série après avoir terminé premier de son groupe - composé de l'Anorthosis Famagouste, du Partizan Belgrade et du Flora Talinn - La Gantoise évitait donc des clubs comme la Roma ou Rennes mais pouvait tout de même tomber sur de très grosses équipes ou des "outsiders", ce vendredi après-midi à l'issue des tirages des huitièmes de finale de Conference League.

L'on retrouvait en effet comme adversaires potentiels Leicester City et l'Olympique de Marseille, respectivement tombeurs de Randers et de Qarabag, mais aussi le PSV Eindhoven qui s'est défait du Maccabi Tel-Aviv.

En outre, le PAOK et le Vitesse Arnhem étaient des adversaires possibles, tout comme le Slavia Prague qui avait impressionné en Europa League l'an dernier en échouant en quarts face à Arsenal et des victoires contre le Bayer Leverkusen et Nice, et les éliminations de Leicester et des Rangers. Bodø/Glimt, tombeur du Celtic, était aussi un adversaire possible, tout comme...le Partizan, qui est sorti des barrages en éliminant le Sparta Prague.

Le PAOK, tout sauf un cadeau

Gand affrontera donc le PAOK, actuel 2e du championnat grec. Un adversaire un peu moins "bling bling" que Leicester ou Marseille, mais qui vient d'éliminer en barrages Midtjylland - qui a pris l'habitude de jongler entre la tête et la place de dauphin du championnat du Danemark depuis la saison 2017-2018.

Le PAOK s'est âprement disputé la tête de son groupe avec le FC Copenhague, et n'a terminé second que suite à une défaite face aux Danois.

Après une longue traversée du désert en championnat ayant débuté dans les années 80, le PAOK est de retour sur le devant de la scène et même s'il est moins connu du grand public que l'Olympiakos ou le Panathinaïkós, il joue depuis l'aube des années 2010 le titre de Superleague. En témoigne ses 8 (!) titres de vice-champion depuis la saison 2009 - 2010 et son titre en 2018-2019.

Reconnu pour son football offensif, le club entraîné par Razvan Lucescu - oui, oui, il s'agit bien du fils de Mircea - est actuellement la meilleure attaque de Superleague avec 46 buts inscrits en 23 matchs, soit une moyenne d'exactement 2 buts par match. Ils possèdent également dans leurs rangs le meilleur buteur actuel en championnat : Jasmin Kurtic (14 buts), mais également le 3e meilleur passeur du championnat : l'ancien du Benfica Andrija Živković. Excellent dribbleur, distribuant près de deux passes-clés par match en championnat, l'international serbe est également le meilleur récupérateur de son équipe, et le 5e meilleur buteur en Conference League avec 4 buts.

Les stats collectives en Europe du PAOK sont impressionnantes : il s'agit de la 5e équipe ayant le plus la possession (avec 57,6 %, Gand est 3e de ce classement avec 59,8 %), la 6e équipe qui tente le plus au but et la 4e équipe qui tente le plus au but.

Leur défense, la 5e du championnat grec, n'est pas non plus à sous-estimer puisqu'elle a concédé 6 buts en 8 matchs de Conference League, et peut compter sur le très expérimenté latéral et capitaine Vieirinha (36 ans), ancien international portugais et taulier du Wolfsburg de Dieter Hecking qui jouait les troubles-fêtes en Ligue des Champions et en Bundesliga.

Enfin, quelques belles individualités sont à noter dans le noyau de l'ancien club de Shinji Kagawa : Chuba Akpom (ex-Arsenal et... Saint-Trond) ainsi que le Belgo-Marocain Omar El Kaddouri (31 ans), passé deux ans durant sa formation à Anderlecht et considéré comme un joueur à gros potentiel lorsqu'il évoluait au Napoli et au Torino.

Un calendrier compliqué en vue des play-off

Une double confrontation face à une équipe forte dans la récupération et la possession attend donc les Gantois, qui durant le mois de mars devront en plus jouer Zulte et le Beerschot - deux équipes qui luttent pour leur survie - mais aussi et surtout Anderlecht fin mars, puis le Cercle et OHL début avril. Pas vraiment un calendrier facile à gérer avec l'enchaînement des matchs pour un Gand qui, on le rappelle, est encore en course pour les play-off 1.