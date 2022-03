Luka Elsner aurait décidé de reléguer Bodart sur le banc !

Sa bourde contre La Gantoise lui aurait été fatale.

Les mots et la réaction d'après-match de Luka Elsner étaient lourds ce week-end après la défaite contre La Gantoise (0-1). Alors que les Rouches tenaient le nul, une boulette du gardien et capitaine Arnaud Bodart offraient le but de la victoire à Tarik Tissoudali en toute fin de match. Une deuxième erreur en deux semaines, ce qu'Elsner n'a pas manqué de critiquer en réaction d'après-match et en conférence de presse.

Et le coach du Standard aurait pris une décision radicale en vue du match capital contre le Beerschot ce mercredi. En effet, selon les informations de La Dernière Heure, Bodart aurait été relegué sur le banc au profit de Laurent Henkinet.