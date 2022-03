L'ancien Carolo Shamar Nicholson auteur d'un triplé avec le Spartak

En coupe de Russie, le Spartak Moscou était opposé au Kuban Krasnodar.

Les joueurs de la capitale n'ont fait qu'une bouchée du 16ème de D1, avec notamment un triplé de Shamar Nicholson. L'ancien Carolo a fait parler la poudre aux 20e, 62e et 86e minutes de jeu.

Les autres buteurs moscovites sont le Néerlandais Quincy Promes (6e et 17e) et Jordan Larsson (83e). Krasnodar a sauvé l'honneur grâce à un auto-but de Dzhikiya.

A good victory and we advance to the next round of the cup.



Top performance from Shamar Nicholson. #SpartakKuban 🔴⚪️ pic.twitter.com/yTTFaV3I7X