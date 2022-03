Le Parc Duden déjà sold-out pour la réception du KV Ostende !

Il fallait se ruer sur les places : le stade de l'Union Saint-Gilloise est sold-out pour la rencontre de vendredi prochain, face à Ostende.

Alors que ce vendredi, l'Union Saint-Gilloise se déplace à OHL et voudra enchaîner après sa belle victoire à Courtrai, le Parc Duden retrouvera ses joueurs le 18 mars prochain et devrait être chauffé à blanc : l'USG a annoncé ce mercredi soir que le Stade Marien était d'ores et déjà sold-out après la vente de tickets supplémentaires ce matin pour la réception du KV Ostende.