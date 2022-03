Zeno Debast ne reviendra pas ce week-end : vers plusieurs semaines d'absence ?

Zeno Debast était annoncé sur le retour, mais sa blessure s'avère plus délicate que prévu.

Le Nieuwsblad révèle ce samedi que Zeno Debast (18 ans) ne fera pas son retour, comme c'était espéré à Anderlecht, pour la réception de l'Antwerp ce dimanche. Le jeune défenseur central, blessé au pied, est plus sérieusement touché que prévu et pourrait encore manquer quelques semaines de compétition ; la finale de la Coupe face à La Gantoise est également en péril.

Ce dimanche, les blessures de Delcroix et Debast couplées à la suspension de Wesley Hoedt laissent peu d'options à Vincent Kompany. Lisandro Magallan sera titulaire, et on s'attend à voir Killian Sardella à ses côtés, Marco Kana n'étant plus vraiment une option à ce poste.