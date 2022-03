Anderlecht remporte un âpre match au parfum de top 4 face à l'Antwerp

Les Mauves ne se sont jamais vraiment rassurés, mais auront globalement été supérieurs à l'Antwerp dans la plupart des domaines.

Petit parfum de Playoffs 1 déjà ce dimanche au Lotto Park, car Anderlecht comme l'Antwerp espèrent bien faire partie du top 4. Mais parfum également de match décisif dans cette optique, car le vainqueur pourrait souffler alors que le vaincu commencerait à sentir le souffle de La Gantoise sur sa nuque.

Pour l'occasion, Kompany doit encore composer avec des absences en défense, suspension de Hoedt et blessure de Debast obligent. Surprise, plutôt que Sardella, il opte pour Marco Kana aux côtés de Magallan, une première titularisation depuis octobre ... 2020.

L'Antwerp fait de l'Antwerp

Le jeune défenseur n'aura cependant pas fort à faire. C'est à Magallan qu'il revient de coller Frey à la semelle, et le serial buteur anversois ne fait passer qu'un petit frisson quand il ne peut pas bien se retourner sur un centre de Vines (10e).

© photonews

Si le Great Old prend ses marques, Van Crombrugge devant s'employer sur une frappe de Benson (17e), le RSCA réplique : il suffit d'une passe tranchante d'Ashimeru, qui prenait jusque là la tasse au milieu devant l'agressivité de Verstraete et Nainggolan, pour trouver un Joshua Zirkzee qui conclut tout en finesse (22e, 1-0). Dès lors, il n'y en aura plus que pour les Mauves.

Mais le break ne viendra pas : Yari Verschaeren voit Butez intervenir, d'abord sur une frappe dans un angle compliqué (31e) puis surtout sur un second ballon quasi à bout portant après une hésitation de Kouame ; tout le monde la voyait au fond (35e). Sur le corner consécutif, c'est Zirkzee, très présent, qui place sa tête à côté.

© photonews

L'inefficacité est punie cash : alors que l'Antwerp était totalement hors de son match et même plutôt tendu, Aurelio Buta met Gomez dans le vent et sert Yusuf, totalement seul au point de penalty (1-1, 43e). De manière peu méritante, l'Antwerp est dans le match à la pause.

Et dès le retour des vestiaires, presque rebelote : un centre venu de la droite va trouver Michel-Ange Balikwisha au point de penalty, mais un Anderlechtois sauve le 1-2 de justesse. Anderlecht réagit, remet son pressing en place, mais subit un contretemps : le malchanceux Kana se blesse et cède sa place à Sardella. Décidément...

​ Le sens du jeu est cependant en faveur des locaux, et Nainggolan perdra un ballon fatal pour lancer Kouame, fauché par Jean Butez. Lior Refaelov ne se fait pas prier sur penalty (59e, 2-1). Reste à éviter le scénario de la première période, et Zirkzee se montre bien maladroit pour faire le break malgré un excellent ballon de Verschaeren (68e).

© photonews

Raman, entré au jeu, n'y parviendra pas plus, se heurtant à Butez à son tour (74e). L'Antwerp, de son côté, met le pied et fait enrager un Parc Astrid très en voix, mais c'est bien cette agressivité qui donne l'impression permanente que le Matricule 1 peut revenir. Amuzu manque également le break sur un contre en face-à-face avec Butez (79e), et Benson frôle le poteau dans la foulée.

Rassuré, Anderlecht ne le sera vraiment qu'au coup de sifflet final, jusqu'auquel un Benson intenable multipliera les raids. En vain, malgré 5 minutes de temps additionnel. Le RSCA est sur le podium, et l'Antwerp peut commencer à regarder derrière lui...