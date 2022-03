La sélection du Danemark, avec Skov Olsen...et Eriksen !

La sélection de Kasper Hjulmand a été dévoilée.

L'équipe nationale du Danemark et son coach Kasper Hjulmand ont révélé la sélection qui affrontera en amical les Pays-Bas (26 mars) et la Serbie (le 29 mars).

Si l'on retrouve quelques noms que l'ont connait bien dans notre football, comme celui d'Andreas Skov Olsen (Club Bruges) ou de Joakim Maehle (ex-Genk), un retour est à noter et non des moindres : celui de Christian Eriksen. Le milieu de terrain de 30 ans semble bien revenir dans le coup depuis son arrêt cardiaque, lors de sa dernière apparition sous la vareuse nationale, avec déjà quelques matchs joués avec Brentford et un assist ce week-end.

L'Unioniste Casper Nielsen n'est quant à lui pas repris.