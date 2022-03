Hein Vanhaezebrouck: "Anderlecht? La période la plus difficile de ma carrière"

Dans une rencontre capitale pour les Play-Offs 1, La Gantoise affrontera Anderlecht ce dimanche soir. A l'occasion de cette rencontre, Hein Vanhaezebrouck est revenu sur son passage au sein du club Bruxellois.

En conférence de presse, Hein Vanhaezebrouck est revenu sur son passage tumultueux du côté d'Anderlecht. "Rétrospectivement, j'aurais dû partir plus tôt. Ma carrière aurait peut-être été différente. Avec ce que je sais maintenant, je n'aurais jamais franchi cette étape. Mais je ne le regrette certainement pas. Un mois après ma venue, le club a été vendu. Beaucoup de nouvelles personnes sont arrivées. Beaucoup de joueurs ont été vendus, d'autres nous ont rejoint. Les allées et venues étaient inimaginables. Tout le monde finit par être victime de cette lutte interne. C'est la période la plus difficile de ma carrière, car je n'avais pas le contrôle sur énormément d'éléments."

Cependant, l'entraîneur de La Gantoise ne nourrit d'aucun sentiment de vengeance, et ne considère pas la rencontre de ce dimanche comme une rencontre particulière. "Est-ce que je préférerais gagner contre Anderlecht que contre une autre équipe? Pas du tout. Je veux remporter tous les matches avec la même envie. Ce n'est pas une rencontre spéciale pour moi, je n'ai passé qu'une saison à Anderlecht. De plus, je pense que je n'ai plus rien à prouver."