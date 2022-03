Ally Samatta évoque son avenir : "J'avais même oublié que j'étais prêté"

La pression est présente au Bosuil. L'Antwerp est troisième au classement, à peine un point devant La Gantoise et le RSC Anderlecht.

Ally Samatta ressent une certaine pression à l'Antwerp, mais il la gère très calmement. "Cette pression est toujours présente pour un club de haut niveau comme Anvers", a déclaré Samatta après la victoire contre Zulte Waregem. "Vous avez même besoin d'un peu de pression pour pouvoir vous concentrer sur vos objectifs. Vous savez, l'entraîneur est un gars calme. Vous dites qu'il est sous pression, mais en fait, nous ne le remarquons pas en tant que joueurs. Il fait de son mieux et c'est un type formidable."

La troisième place fait espérer davantage dans les semaines à venir. "Atteindre le top 4 est notre premier objectif maintenant. Une fois que nous aurons disputé les Playoffs 1, tout sera possible. Le titre ? Je dis : tout est possible. J'y crois encore."

Samatta est actuellement prêté par Fenerbahçe, mais le prêt comprend une option d'achat. Cependant, il n'est pas certain que le Great Old la lève. "J'avais même oublié que j'étais prêté. Ça va vite, sérieusement. On ne sait jamais ce qui se passe dans le futur. Je fais juste mon travail. Je ne me concentrais pas sur mon avenir jusqu'à maintenant. Si je veux rester ? Je ne peux pas encore le dire."