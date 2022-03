Un journaliste néerlandais fracasse Marc Overmars dans une lettre ouverte

Aux Pays-Bas, on s'émeut encore plus que chez nous que Marc Overmars reprenne le travail à Anvers si peu de temps après son départ de l'Ajax pour comportement transgressif. Le journaliste sportif néerlandais Matty Verkamman, auteur de plusieurs livres sur l'Ajax, lui a écrit une lettre ouverte.

Cette lettre s'est également retrouvée sur De Witte Duivel, le blog du célèbre journaliste François Colin.

Marc,

"C'est avec un sentiment de grande perplexité que j'ai appris la nouvelle concernant votre nouvel emploi à l'Antwerp. C'est une preuve de plus que la moralité est souvent complètement absente dans votre (et mon) monde du football. Aussi et surtout à l'Ajax ! J'accorde toujours à chacun une "seconde chance" après un déraillement dramatique, mais le fait que vous choisissiez cette solution - après seulement six semaines - confirme surtout votre indifférence totale à l'égard de votre comportement transgressif. Je crains que vous ne regrettiez vraiment rien - vos larmes sont probablement des larmes de crocodile."

"Le fait que vous trouviez en Belgique un pays où vous pouvez apparemment reprendre le travail sans objection notable indique surtout que votre manque de décence morale est apparemment monnaie courante dans certains milieux belges. Quand votre mauvaise conduite à l'Ajax a été connue, vous avez dit que vous aviez honte. Tu devrais le refaire maintenant. Et certainement sur le comportement déconcertant de non-engagement lors de la conférence de presse à Anvers. J'ai envoyé mon courrier à, entre autres, un éminent homme de médias en Belgique. Il peut me citer, parce que Marc, c'est vraiment mal ! L'enquête aux Pays-Bas n'est même pas encore terminée. Je ne peux que conclure que l'argent est apparemment le seul motif de votre vie. C'est dégoûtant !"

Salutations,

Matty Verkamman