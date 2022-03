Gareth Bale se lâche sur sa situation au Real !

Le Gallois, actuellement avec la sélection, s'est confié sur son chemin de croix au sein de l'écurie madrilène.

Si l'on parle beaucoup du cas Eden Hazard au Real Madrid, la situation de Gareth Bale est tout aussi compliquée. L'international gallois (100 sélections, 36 buts), n'a disputé que 5 matchs cette saison, pour un temps de jeu famélique de 270 minutes. Sa dernière apparition, c'était lors du match aller face au PSG, le 15 février, avec...4 minutes jouées.

Il n'a pas disputé le Clasico perdu ce dimanche, car Carlo Ancelotti considérait qu'il n'était pas apte à jouer.

Pour Sky Sports, le Gallois de 32 ans s'est lâché sur le traitement que lui réserve son coach et son club : "C'est normal d'avoir des soucis de temps en temps, mais je m'entraîne depuis deux mois et demi. J'ai eu quelques minutes il y a trois semaines, et je suis en bien meilleure forme que je ne l'étais lors du dernier rassemblement quand j'étais absent depuis deux ou trois mois. Je me suis entraîné ces derniers jours et je suis prêt à jouer", s'est-il exprimé. "Je n'ai pas besoin de clarifier les choses au sujet des blessures parce que je n'ai pas besoin de dire à qui que ce soit ce qui s'est passé et je n'ai pas besoin de donner à quiconque quelque chose à utiliser contre moi."

Cela est désormais clair : Bale, acheté plus de 100 millions par le Real en 2013, ne prolongera pas son contrat qui prend fin après le mois de juin de cette année. "Tout va bien maintenant, je n'ai aucun problème et je suis prêt à partir."