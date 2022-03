Johan Boskamp : "La Belgique a tout simplement une équipe vieillissante"

Les Diables Rouges disputeront la Coupe du monde au Qatar fin de l'année, mais il vaut mieux ne pas avoir d'attentes trop élevées.

Par rapport à la Coupe du monde 2018, pas mal de joueurs ont quitté la sélection belge et n'ont pas été remplacés comme tout le monde s'y attendait. Parmi la génération actuelle, il y a aussi des joueurs qui ont beaucoup vieilli et qui ne sont plus au niveau qu'ils avaient à l'époque.

"Je vois les choses en noir pour la Belgique et les Pays-Bas. Van Gaal veut jouer à cinq derrière comme par le passé. La Belgique a tout simplement une équipe vieillissante. Peut-être devraient-ils l'aborder différemment", déclare Boskamp dans le podcast MidMid d'Eleven Sports.

Il cite immédiatement un exemple. "Regardez Benfica. Ils ont joué bas contre l'Ajax et Vertonghen a fait un grand match. Comment la Belgique va-t-elle jouer ? Vont-ils jouer comme Benfica, ou vont-ils attaquer ? Je trouve également étrange que Martinez ne fasse pas appel à ses joueurs plus âgés pour ces matchs internationaux. Ces gars-là veulent jouer au football."