Deux blessés de taille pour Anderlecht pour la réception de Charleroi?

La trêve internationale a fait quelques petits dégâts du côté du Sporting d'Anderlecht.

Le Sporting d'Anderlecht a encore deux matches devant lui pour tenter d'aller chercher les Champion's Playoffs, autrement dit le top 4, et cela passe tout d'abord par une première rencontre face au Sporting de Charleroi ce week-end.

Pour ce duel, Vincent Kompany pourrait devoir se passer de deux éléments importants. Tout d'abord Majeed Ashimeru n'a pas joué avec le Ghana (pour cause de blessure) et son cas va être évalué dans les prochaines heures. Enfin, Zirkzee est sorti à 20 minutes de la fin du match des U2 néerlandais. On ne connait pas la nature de sa blessure, qui sera elle aussi évaluée dans la journée.