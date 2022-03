Sergio Gómez pas contre un retour au Barça : "Cela a été ma maison pendant huit ans"

Prêté par Huesca à Bruxelles, Sergio Gomez a éclaté au grand jour cette saison en JPL, ce qui lui a ouvert les portes de l'Espagne U21.

Une très belle vitrine pour un joueur qui s'y est hissé en cadre, et a d'ailleurs encore été décisif avec la Rojita, comme vendredi face à la Lituanie.

Le joueur formé à Barcelone ne devrait donc pas s'éterniser à Bruxelles, vu l'intérêt toujours plus grand à son égard : "Le plus important est de pouvoir aider l'équipe. Je suis donc très heureux de marquer quand cela nous aide à gagner. Nous nous sommes beaucoup entraînés à tirer des coups francs à la fin de l'entraînement, et j'ai eu la chance d'en mettre au fond", a déclaré l'Anderlechtois dans Sport.

"Je suis concentré sur la fin de saison en club, et sur l'équipe nationale. Est-ce que j'aimerais revenir au FC Barcelone ? On ne sait pas de quoi notre avenir est fait mais, mais ce serait pas mal d'y retourner, cela a été ma maison pendant huit ans. Ils m'ont beaucoup aidé en tant que joueur et en tant que personne. Je suis très reconnaissant envers le club", ponctue le gaucher.

"Sergio Gomez has lost his mojo after the winter break"



Yeah, don't think so... Scored two absolute beauties in his last two matches with Spain's U21 (yesterday & last Friday)



⚽🔥🔥

#RSCA pic.twitter.com/coWoo1xnX0