Abdoulaye Seck plein de confiance: "Les PO1, et jouer le titre!"

Abdoulaye Seck a été très important pour l'Antwerp à OHL. Grâce à son premier but de la saison, le Great Old a fait un grand pas vers le top 4.

L'Antwerp a remporté une victoire potentiellement cruciale ce samedi sur la pelouse d'OHL (0-1). Temporairement, le Great Old compte 4 unités de plus que le RSC Anderlecht et est donc assuré de rester dans le top 4 un week-end de plus, même en cas de victoire des Mauves. La pression est maximale sur les épaules d'Anderlecht. Abdoulaye Seck sait choisir ses moments : le Sénégalais inscrivait là son premier but cette saison.

Pas un but bien difficile, mais il n'en a cure. "Je vois Jelle Bataille aller au duel au poteau de corner et je me suis dit que tout pouvait arriver. Le ballon arrive dans mes pieds et j'ai réagi le plus rapidement", explique Seck, qui ne manque pas d'ambition désormais pour l'Antwerp. "Nous travaillons dur pour viser le titre, pas pour faire de la figuration. On veut aller en PO1 et essayer d'être champions", clame-t-il. Il faudra pour cela jouer un peu mieux qu'hier, mais l'efficacité est à retenir.