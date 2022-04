Jean-Louis Garcia frustré : "La meilleure équipe n'a pas gagné ce samedi soir"

Ascenseur émotionnel à la Diaz Arena ce samedi soir lors de la rencontre opposant le KV Ostende au RFC Seraing. Alors que le promu sérésien était sur le point de s'imposer, l'arbitre de la rencontre a sifflé un penalty dans les arrêts de jeu qui a permis aux Côtiers d'arracher le partage.

Seraing était obligé de s'imposer pour continuer de croire au maintien direct, mais les Métallos ont été mal payés par rapport aux efforts fournis ce week-end. Ce nul à Ostende signifie que le pensionnaire du Pairay est officiellement barragiste.

"Je repense aux fois où nous n'avons pas obtenu de penalty"

"La meilleure équipe n'a pas gagné ce samedi soir. Nous avons joué le match que nous devions jouer. Nous avons créé des occasions et marqué deux fois, et nous n'avons pas donné grand-chose, mais nous avons concédé un penalty à la fin. Je ne vais pas contester ce penalty, mais je repense aux fois où nous n'avons pas obtenu de penalty, comme contre le STVV et l'Antwerp... Alors bien sûr, vous vous sentez frustré", a lâché Jean-Louis Garcia au micro d'Eleven Sports.

"Il sera très difficile pour le RWDM de nous empêcher de prolonger notre séjour en D1A"

Seraing affrontera Genk à domicile lors de la dernière journée de championnat avant les barrages contre le RWDM (23 et 30 avril). "Mais j'ai dit à mes joueurs que nous sommes dans une excellente dynamique. Nous allons maintenant essayer de bien finir contre Genk et ensuite nous préparer pour la double confrontation contre le RWDM. Il sera très difficile pour eux de nous empêcher de prolonger notre séjour en D1A."