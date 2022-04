Vincent Kompany au Hall of Fame de la Premier League ? "J'ai une statue que je n'ai même pas encore vue..."

Vincent Kompany fait partie des nominés pouvant potentiellement entrer au Hall of Fame de la Premier League. Un honneur qui ne le préoccupe pas pour l'instant.

Vincent Kompany, "Hall of Famer" de la Premier League ? C'est une réelle possibilité. L'ancien défenseur de Manchester City fait partie des plus grands joueurs ayant évolué à ce poste dans l'histoire du football anglais. "Je n'ai pas le temps d'y penser (rires). Il y a une statue en mon honneur à Manchester et je n'ai même pas encore eu le temps de la voir", regrette le coach du RSCA. "Le moment viendra où je pourrai regarder dans le rétroviseur".

Olivier Deschacht, fraîchement retraité, aura lui droit à un match de gala au Gaverbeek. Kompany n'y figurera pas, la finale de la Coupe se tenant deux jours plus tard. "Mais Oli mérite ce match. Il y aura aussi les matchs d'adieux de David Silva et Sergio Agüero... Mais à ce stade, je ne sais même pas si je serais capable de jouer. Ils devraient choisir quelqu'un d'autre".