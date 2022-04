Ameen Al-Dakhil et Michel-Ange Balikwisha, U21 belges les plus performants selon une étude du CIES!

Une étude du CIES s'est penchée sur les performances en club des joueurs âgés de moins de 21 ans. Il faut descendre bas dans le classement pour trouver un Belge.

Cette étude réalisée par le CIES, l'Observatoire européen du football, se base sur divers facteurs "prenant en compte les performances des joueurs par rapport aux co-équipiers, le niveau sportif du club d’emploi, ainsi que celui des adversaires", lit-on sur le site officiel de l'organisation. Il en résulte un classement des U21 les plus performants, ne prenant pas seulement en compte les performances offensives (de nombreux défenseurs sont classés).

Tout en haut du classement, on retrouve Bukayo Saka (20 ans), attaquant d'Arsenal. Il devance... Mason Greenwood (20 ans) pourtant écarté du noyau A de Manchester United depuis de longues semaines et les accusations d'agression sexuelle à son encontre. Le podium est complété par Patrick Wimmer (20 ans), attaquant de l'Arminia Bielefeld.

Deux ex-Standard, premiers belges classés

Il faut ensuite descendre longuement pour trouver des joueurs belges, et leur identité va surprendre. Le premier belge au classement est ainsi... Ameen Al-Dakhil (20 ans). Le défenseur central de Saint-Trond est classé 44e et performe bien malgré ses 45,6% de temps de jeu. Le Belgo-Irakien est arrivé au STVV cet hiver et y est titulaire depuis. Visiblement, les chiffres donnent tort au Standard, qui a laissé filer le joueur pour 500.000 euros.

© photonews

Et le Standard est encore représenté un peu plus bas - ou plutôt, encore représenté par un ancien joueur : Michel-Ange Balikwisha (20 ans) est le second belge au classement, à la 54e place. On retrouve ensuite Aster Vranckx (19 ans) à la 67e place et Matisse Samoise (20 ans) à la 78e.

Notons également la présence à la 46e position de ce classement du buteur du RSC Anderlecht, Joshua Zirkzee (20 ans). Le défenseur carolo Stelios Andreou (19 ans) se classe lui à la 69e place. Voici donc, sur papier, les joueurs U21 les plus performants de notre championnat !