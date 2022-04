Bonne nouvelle pour les supporters d'Anderlecht : ils pourront suivre la finale de Coupe sur écran géant

Les places restantes pour la finale de Croky Cup sont parties en un éclair. Le club bruxellois a trouvé une alternative.

Pour la finale de Coupe de Belgique face à La Gantoise (18 avril), le RSC Anderlecht avait donné priorité à ses abonnés. Ensuite, les personnes préenregistrées avaient la possibilité de réserver les places restantes. Le fait est que les 20.000 places sont parties très vites et que cela à laissé beaucoup de supporters des Mauves déçus.

Anderlecht a communiqué ce vendredi en annonçant qu'un écran géant sera installé au Lotto Park, outre un Fan Village organisé à l'Atomium pour les abonnés.

"Le lundi de Pâques du 18 avril, le Royal Sporting Club d'Anderlecht pourrait remporter sa dixième coupe de Belgique.

Nos supporters auraient pu colorer et remplir le stade Roi Baudouin entièrement en Mauve et Blanc. Plus de 40.000 supporters se sont inscrit(e)s pour assister à la finale de la coupe", peut-on lire sur le site du club.

"Pour les nombreux supporters qui n'ont pas pu obtenir de billet, nous fournirons un écran géant et en direct dans notre Lotto Park.

Attendez-vous à beaucoup d'ambiance. Et des supporters qui font écho jusqu'au Heysel. Une expérience à ne pas manquer. Plus d'informations sur le programme suivront la semaine prochaine", a communiqué le RSC Anderlecht sur l'évenement Facebook.

Le propriétaire du club Marc Coucke a tenu à remercier la commune et la police pour leur collaboration.