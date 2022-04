Le transfert d'Holzhauser est pratiquement finalisé : OHL a manifesté son intérêt depuis longtemps

Le milieu de terrain offensif va certainement rejoindre OHL.

Holzhauser était inabordable pour Beerschot en D1B. Il gagnait environ 700 000 euros par an et il ne voulait pas jouer dans une ligue inférieure. OHL était intéressé depuis un certain temps. Les premiers contacts remontent même à avant la rencontre mutuelle. OHL a ensuite également informé le Beerschot que son entourage souhaitait leur parler.

Au cours de sa première saison en D1A, l'Autrichien a marqué 16 buts et distillé 16 assists. Il a une clause dans son contrat qui lui permet de partir en cas de relégation.