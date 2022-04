Arrivé en novembre dernier, l'Australien était venu renforcer le staff eupenois et ainsi prêter main forte à Stefan Krämer. Quand le technicien allemand a été limogé à la mi-février, c'est Valkanis qui est devenu le nouveau T1 des Pandas.

Michael Valkanis ne sera pas l'entraîneur d'Eupen la saison prochaine, selon nos informations. L'ancien adjoint de l’équipe nationale grecque, de PEC Zwolle, d’Adelaide United et du Melbourne City FC a fait ses adieux aux joueurs et au personnel du club. Le technicien âgé de 47 ans peut s'en aller avec un sentiment "positif" puisqu'il a permis aux Pandas de se maintenir en D1A.

Quid d'Eupen la saison prochaine ? Après avoir officialisé le départ de Jordi Amat (fin de contrat) ce lundi, et les non-prolongations des prêts Konstantelias, Nanah et Essahel ce mardi, les Pandas ont fait savoir ce mercredi que Benoît Poulain, Robin Himmelmann, Julien Ngoy, Leonardo Rocha, Carlos Embalo, Emmanuel Sowah, Mamadou Koné, Jens Cools et Silas Gnaka allaient quitter le club cet été. Et c'est désormais au tour du T1 de s'en aller.

La formation germanophone a du pain sur la planche pour construire une nouvelle équipe capable de se maintenir à nouveau en Jupiler Pro League. Un chantier colossal attend les dirigeants eupenois qui vont devoir rapidement trouver un nouvel entraîneur avant de renforcer leur effectif.