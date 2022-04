🎥 La grosse boulette du gardien de Manchester City qui ouvre la voie royale à Liverpool

Un but incroyable de Sadio Mané !

Ce samedi, c'est demi-finale de FA Cup entre les deux ogres anglais et européens que sont Manchester City et Liverpool. Alors que Les Reds avaient déjà ouvert le score par Konaté, la défense de City va donner un deuxième but via Steffen.

Le gardien de Manchester City reçoit une passe en retrait, traîne, traîne, traîne, traîne... et Sadio Mané passe par là pour le tacler et mettre le ballon dans le but vide. Incroyable !