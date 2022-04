Oleksandr Zinchenko "très déçu" par ses amis footballeurs russes

Le joueur ukrainien de Manchester City, Oleksandr Zinchenko, s'est à nouveau exprimé au sujet de la guerre en Ukraine. Il a exprimé sa déception à l'encontre de ses amis russes.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, très rares sont les joueurs russes à avoir pris publiquement position, que ce soit pour ou contre la guerre. Seuls Fedor Smolov (Dinamo Moscou) et Anton Dzyuba (Zenit Saint-Pétersbourg) ont exprimé leur opposition au début de la guerre, sans grandes conséquences. Oleksandr Zinchenko, latéral ukrainien de Manchester City, se demande donc pourquoi. "J'ai des amis en Russie, un petit cercle d'amis aujourd'hui très réduit. Ils m'ont immédiatement envoyé des messages ou appelé pour dire qu'ils étaient vraiment désolés de la situation", explique le joueur au Guardian.

Zinchenko regrette cependant que ces amis ne soient pas plus vocaux concernant la situation. "Ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire. Mais bien sûr qu'ils peuvent. Peut-être ont-ils peur car on a vu beaucoup d'images d'opposants arrêtés pour leur soutien. Mais si plusieurs footballeurs très suivis sur Instagram exprimaient leur opposition à la guerre, en disant qu'ils sont contre, pensez-vous qu'ils seraient arrêtés ? Bien sûr qu'ils ne le seraient pas", estime l'international ukrainien.